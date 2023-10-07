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لبنان

نديم الجميل يواصل جولته الأميركية ويزور وزارة الخارجية

Lebanon 24
07-10-2023 | 03:44
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زار النائب نديم الجميل وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، ترافقه رئيسة مكتب الاعلام لاقليم أميركا الكتائبي ميرنا مخول، واجتمعا مع عدد من المسؤولين في الوزارة.

وعرض الجميل على المسؤولين "أزمة انتخاب رئيس للجمهورية وهيمنة حزب الله على البلد". وشدّد على "ضرورة إيجاد حل لمشكلة اللاجئين السوريين وتأمين عودتهم الى سوريا بأسرع وقت.
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وأشار بيان أن "المسؤولين الاميركيين أكدوا الوقوف الدائم الى جانب لبنان وأن جهودهم مستمرة لايجاد حل لوضع لبنان السياسي والاقتصادي".

 

في ختام اللقاء، كانت زيارة لمتحف الوزارة حيث تعرض قطعة خشبية قديمة ضمن المعروضات هي عبارة عن هدية قدّمت من الرئيس الشهيد بشير الجميل الى الديبلوماسي الراحل فيليب حبيب.
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