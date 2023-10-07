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لبنان

رصاص الابتهاج يُصيب شخصا في صور برأسه.. هذا ما حصل

Lebanon 24
07-10-2023 | 04:26
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أصيب شخص مباشرة بالرأس برصاصة طائشة في صور نتيجة اطلاق النار ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها صباح اليوم السبت حركة حماس ضد إسرائيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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