رصاص الابتهاج يُصيب شخصا في صور برأسه.. هذا ما حصل

أصيب شخص مباشرة بالرأس برصاصة طائشة في صور نتيجة اطلاق النار ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها صباح اليوم السبت حركة حماس ضد إسرائيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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