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لبنان

أرسلان: هنا زمن الانتصارات

Lebanon 24
07-10-2023 | 04:47
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "هنا القدسُ  هنا غزّة، هنا فلسطين المقاومة والعزّة، هنا زمن الإنتصارات وقلب المعادلات، تحيّة إكبار وإجلال إلى المقاومين الميامين الأبطال في غزّة؛ ‏بينما ينشغل العالم وتنشغل كلّ دولة قريبة وبعيدة بمصالحها وملفّاتها وحساباتها… فلسطين تقاوم وتنتصر وتُنهي الكيان الغاصب شيئاً فشيئاً، وتقهر الجيش الذي لا يُقهَر… وزواله بات قريباً".
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