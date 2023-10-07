28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التيار الوطني"- المتن: معالجة النزوح لا تكون بالعنف
Lebanon 24
07-10-2023
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابعت هيئة قضاء المتن في "التيار الوطني الحر"، "بكثير من القلق الأحداث المتنقلة التي يشهدها ساحل المتن الشمالي خاصة الإشكالات المتنقلة بين مجموعات من اللبنانيين المعروفي الانتماء والسوريين وما ينتج منها من ردات فعل قد توصل البلد الى ما لا تحمد عقباه، وفق اجندات اعتاد منفذوها على وضع مصلحة الخارج على حساب المصلحة الوطنية".
Advertisement
واعتبر "التيار" في بيان أن "الخطر الوجودي الذي يعيشه اللبنانيون اليوم بسبب النزوح السوري ناتج عن:
1- عدم الأخذ بمطالبة التيار بشخص رئيسه النائب جبران باسيل بضبط الحدود والنزوح بدءاً من العام ٢٠١١ واتهامه بالعنصرية وصولا لشعارهم المعروف "نازحين جوا جوا، جبران برا برا".
2- تلكؤ وزراء الشؤون الإجتماعية المتعاقبين من العام ٢٠١١ وحتى ٢٠٢١ عن القيام بواجباتهم تجاه موضوع النزوح.
3- تلكؤ حكومة تصريف الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن ضبط الحدود عن القيام بواجبها وإطلاق خطة عملية لمعالجة أوضاع النازحين".
وشدد على أن "معالجة أزمة النزوح الوجودية لا تكون بخطاب الكراهية والعنف الذي يروجه انصار أحزاب تماهت وتساهلت ورحبت بموضوع النزوح طيلة ١٢ عاما، إنما بتحمل كل فريق مسؤوليته الوطنية والمبادرة لضبط الحدود ووضع خطة وطنية لتسريع العودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفل حبيب ستيفاني عطالله بعيدها.. وهي ترقص بالاحمر (صور)
08:00 | 2023-10-06
06/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
23:10 | 2023-10-06
06/10/2023 11:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
Lebanon 24
آخر مستجدات حريق سجن زحلة... قتلى وجرحى وهكذا بدأت الحادثة (صور)
09:58 | 2023-10-06
06/10/2023 09:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي حشرة "بق الفراش" التي تُثير ذعر العالم؟
Lebanon 24
ما هي حشرة "بق الفراش" التي تُثير ذعر العالم؟
14:00 | 2023-10-06
06/10/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لعالم الزلازل الهولنديّ... هذا ما توقّع حصوله في 14 تشرين الأوّل
Lebanon 24
تصريح جديد لعالم الزلازل الهولنديّ... هذا ما توقّع حصوله في 14 تشرين الأوّل
09:25 | 2023-10-06
06/10/2023 09:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:40 | 2023-10-07
هل يشارك "حزب الله" في معركة فلسطين؟
05:00 | 2023-10-07
المبادرة القطرية تزيح عون وفرنجية .. فمن هو الاسم الجديد؟!
04:30 | 2023-10-07
ماذا وراء إهتمام "حزب الله" بموضوع النازحين السوريين؟
06:40 | 2023-10-07
خبر عاجل جداً.. إسرائيل تعزّز قواتها على الحدود مع لبنان
05:57 | 2023-10-07
ممثل "حماس" في لبنان: حزب الله هو الذي يحدد طريقة مساندة المقاومة الفلسطينية من دون إغفال التوازنات المحلية
05:46 | 2023-10-07
"نسور الزوبعة" على "أتم الجهوزية".. "الحزب القومي": إنه وقت العمل
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
07/10/2023 14:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
07/10/2023 14:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
07/10/2023 14:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24