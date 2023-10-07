مؤشرات بيان "حزب الله" عن الوضع داخل فلسطين.. لا نية للتصعيد في الجنوب

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توقفت مصادر مطلعة مقربة من "حارة حريك" عند البيان الذي أصدره "حزب الله" حول التطورات الحاصلة في فلسطين، والذي أعرب فيه عن دعم الشعب والمقاومة للعملية الفلسطينية، وأشار فيه إلى مواكبة الأوضاع الميدانية والتواصل مع قيادة المقاومة الفلسطينية.ورأت المصادر أنّ البيان اولي وهو لا يحمل أي إشارة تصعيدية في الجنوب اللبناني، وان "حزب الله" سيتجه الى "توحيد الساحات"، حسب مسار وتطور الوضع في الاراضي المحتلة.