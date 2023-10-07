صورة تنتشر.. "من الضاحية الجنوبية بشائر النصر يا غزة"

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحلويات داخل متجر في الضاحية الجنوبية مع ورقة كُتب عليها: "من الضاحية الجنوبية بشائر النصر يا غزة"، وذلك ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها بشكل مُباغت حركة حماس صباح اليوم السبت.

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وشملت عملية حماس إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية واعتقال جنود ارائيليين.





