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لبنان

صورة تنتشر.. "من الضاحية الجنوبية بشائر النصر يا غزة"

Lebanon 24
07-10-2023 | 05:09
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انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحلويات داخل متجر في الضاحية الجنوبية مع ورقة كُتب عليها: "من الضاحية الجنوبية بشائر النصر يا غزة"، وذلك ابتهاجا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها بشكل مُباغت حركة حماس صباح اليوم السبت.
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وشملت عملية حماس إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية واعتقال جنود ارائيليين.


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