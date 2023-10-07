ممثل "حماس" في لبنان: حزب الله هو الذي يحدد طريقة مساندة المقاومة الفلسطينية من دون إغفال التوازنات المحلية ​

أفاد ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي في حديث لـ"لبنان24" بأنّ العدو الإسرائيلي في حالة صدمة بعد العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية اليوم في محيط غزة وما يجري هو تاريخي بامتياز.

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وقال: "جرائم العدو ضد المسجد الأقصى والفلسطينيين لم ولن تمرّ مرور الكرام والعملية التي حصلت اليوم نوعية جداً ولقنت الإسرائيليين درساً لن ينساه التاريخ. والعدو الاسرائيلي يخاف أن تتخذ هذه المعركة بعداً إقليمياً خصوصاً وسط ترابط الساحات وهو بات اليوم في مأزق كبير بعدما كشفت العملية الأخيرة عن فشل إستخباراتيّ غير مسبوق في صفوف قيادته الأمنية".

وأضاف: "نتوقع رداً عسكرياً إسرائيلياً على العملية لكن المقاومة الفلسطينية ستكون له بالمرصاد وحكومة العدو لم تستوعب بعد حجم النتائج التي أنجتها العملية البطولة ولهذا هي مكبلة ومقيدة ولا تدري كيف تتحرك".

وعن موقف حزب الله قال: "حزب الله" في لبنان حركة مقاومة تؤيد كل العمليات البطولية وقد أبدى استعداداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل خطوة يتخذها ضد العدو الإسرائيلي. التنسيق مستمر مع "حزب الله" بطبيعة الحال وهو الذي يحدد الطريقة والحيثيات التي على أساسها سيساند المقاومة الفلسطينية من دون إغفال التوازنات والمعادلات على الساحة اللبنانية".