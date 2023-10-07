"نسور الزوبعة" على "أتم الجهوزية".. "الحزب القومي": إنه وقت العمل

بارك الحزب السوري القومي الاجتماعي للشعب الفلسطيني "عملية المقاومة النوعية طوفان الأقصى، والتي أتت في المكان والزمان المناسبين بشكل كبير، حيث أصابت الدولة اليهودية الزائلة بصدمة، وأسقطت كل أجهزتها الأمنية وألويتها العسكرية أمام عظمة ارادة المقاومين وقوتهم وشجاعتهم التي تخطت غلاف غزة المحاصرة".

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وشدد الحزب في بيان، على أن معادلة "وحدة الساحات" أصبحت "قائمة لا تزيلها غطرسة العدو، وتوحيد الجبهات من غزة إلى الضفة وجنوب لبنان والجولان أصبح واقعا".



كما طالب السلطة الفلسطينية بـ"موقف مسؤول امام عظمة المشهد ووقف التنسيق الأمني بشكل كلي وحاسم مع الاحتلال".

ودعا "جميع أبناء شعبنا الفلسطيني" إلى "الانخراط في المواجهة والالتحاق فورا بالملحمة البطولية التي تسطرها المقاومة".



كما دعا دول العالم الى "الوقوف وقفة حق دعما للمسألة الفلسطينية"، ودعا إلى "وقف جميع محادثات التطبيع التي تجري مؤخرا، وإنهاء الاتفاقات "الأبراهيمية" التي وقعت في الأعوام الماضية وانتهاج الفعل المقاوم كخيار وحيد في التعاطي مع العدو الذي لا يفقه الا لغة الحديد والنار".



هذا وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي جهوزيته المطلقة ووضع فصائل "نسور الزوبعة" على "أتم الجهوزية"، مؤكدا أن "هذا ليس وقت الانتظار والترقب، إنما وقت العمل الجدي لتحرير فلسطين وكامل أراضينا المحتلة".



