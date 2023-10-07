خبر عاجل جداً.. إسرائيل تعزّز قواتها على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يعزّز قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان".



هذا الاجراء الاسرائيلي يأتي عقب إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم، على اسرائيل.

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