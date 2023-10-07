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لبنان

خبر عاجل جداً.. إسرائيل تعزّز قواتها على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
07-10-2023 | 06:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يعزّز قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان".

هذا الاجراء الاسرائيلي يأتي عقب إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" صباح اليوم، على اسرائيل.
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