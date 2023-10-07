26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فياض: غرفة طرابلس تقوم بأعمال تنم عن مستوى عال من المسؤولية
Lebanon 24
07-10-2023
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، حيث التقى رئيسها توفيق دبوسي بحضور نائب الرئيس إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي والمديرة ليندا سلطان والمهندس حسن الحاج والمهندس المستشار طوني ماروني والمهندس سركيس فرح.
Advertisement
وفي السياق، لفت فياض الى أن الزيارة لغرفة طرابلس ولقائه دبوسي وأعضاء مجلس الإدارة، "تخللها عرض مشترك لمختلف الأعمال التي تقوم بها غرفة طرابلس، ووجدت أنها تقوم بأعمال كبرى تنم عن مستوى عال من المسؤولية الوطنية وكشفت بالتالي عن دورها التدخلي في مجالات الطاقة لا سيما إعادة تشغيل المحطات الكهرمائية لزيادة إنتاجية مصانعها وفي نفس السياق الإهتمام في اعادة تأهيل معمل البارد، فشكرنا لغرفة طرابلس والشكر أيضا موصول من كهرباء لبنان وشركة قاديشا، كما اطلعت بالتفصيل على مرتكزات مشروع الانارة بالطاقة الشمسية لمعرض رشيد كرامي الدولي وأستطيع أن أعرب عن بالغ سروري بأن الزيارة كانت ناجحة جدا".
وختم فياض زيارته لغرفة طرابلس بجولة على مشاريعها الوطنية الإنمائية المعتمدة في مقرها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُفاجئ الجميع بملابس غريبة.. والجمهور يُهاجمها: "شو لابسة؟" (صور)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُفاجئ الجميع بملابس غريبة.. والجمهور يُهاجمها: "شو لابسة؟" (صور)
00:33 | 2023-10-07
07/10/2023 12:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب شبيهة باللانجري.. ملكة جمال لبنان السابقة تروّج لأغنيتها (فيديو)
Lebanon 24
بثياب شبيهة باللانجري.. ملكة جمال لبنان السابقة تروّج لأغنيتها (فيديو)
02:44 | 2023-10-07
07/10/2023 02:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
23:10 | 2023-10-06
06/10/2023 11:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
07:02 | 2023-10-07
07/10/2023 07:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "طوفان الأقصى" و"السيوف الحديدية".. حرب من نوع آخر بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومفاجآت على الارض
Lebanon 24
بين "طوفان الأقصى" و"السيوف الحديدية".. حرب من نوع آخر بين الفلسطينيين والاسرائيليين ومفاجآت على الارض
04:31 | 2023-10-07
07/10/2023 04:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2023-10-07
النزوح السوري الكثيف مقدمة لتنفيذ مشروع "الشرق الأوسط الجديد"
14:41 | 2023-10-07
باسيل: ما يجري حرب لم تبدأ لتنتهي بسرعة
14:09 | 2023-10-07
مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي التقى وفدا من "حزب الله".. هذا ما تم بحثه
12:26 | 2023-10-07
"الخارجية" تتابع التطورات في فلسطين... وتنبّه!
12:12 | 2023-10-07
في ظل "طوفان الأقصى".. المرتضى يستذكر الشهيدة شيرين أبو عاقلة
11:42 | 2023-10-07
طوني فرنجيه الى المقاومين: ألف تحيّة
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
07/10/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
07/10/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
07/10/2023 22:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24