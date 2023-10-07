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لبنان

فياض: غرفة طرابلس تقوم بأعمال تنم عن مستوى عال من المسؤولية

Lebanon 24
07-10-2023 | 07:46
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زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، حيث التقى رئيسها توفيق دبوسي بحضور نائب الرئيس إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي والمديرة ليندا سلطان والمهندس حسن الحاج والمهندس المستشار طوني ماروني والمهندس سركيس فرح.
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وفي السياق، لفت فياض الى أن الزيارة لغرفة طرابلس ولقائه دبوسي وأعضاء مجلس الإدارة، "تخللها عرض مشترك لمختلف الأعمال التي تقوم بها غرفة طرابلس، ووجدت أنها تقوم بأعمال كبرى تنم عن مستوى عال من المسؤولية الوطنية وكشفت بالتالي عن دورها التدخلي في مجالات الطاقة لا سيما إعادة تشغيل المحطات الكهرمائية لزيادة إنتاجية مصانعها وفي نفس السياق الإهتمام في اعادة تأهيل معمل البارد، فشكرنا لغرفة طرابلس والشكر أيضا موصول من كهرباء لبنان وشركة قاديشا، كما اطلعت بالتفصيل على مرتكزات مشروع الانارة بالطاقة الشمسية لمعرض رشيد كرامي الدولي وأستطيع أن أعرب عن بالغ سروري بأن الزيارة كانت ناجحة جدا".

 

وختم فياض زيارته لغرفة طرابلس بجولة على مشاريعها الوطنية الإنمائية المعتمدة في مقرها.
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