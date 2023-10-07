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لبنان

"أمل" تصدر بياناً بشأن "طوفان الأقصى": فجر جديد للأمة

Lebanon 24
07-10-2023 | 07:58
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حيّت حركة "أمل" في بيان، "المقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة هاشم، مشهد العزة بأرقى ما يمكن ان يُرسم ويؤكدون من خلال صفحات النصر التي يسطرونها بأن فلسطين من بحرها الى نهرها هي الحق والحقيقة والاحتلال الى زوال".
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ورأت أن "طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذانا بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعظمتها القدس الشريف وحسبنا وحسب المقاومين في هذه اللحظات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ)".
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