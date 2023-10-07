دوريات لشرطة بلدية طرابلس غدا في المدينة.. لهذا السبب

افادت المعلومات عن توجه شرطة بلدية طرابلس صباح غد الاثنين الى تسيير دوريات لعناصرها في ارجاء المدينة للتأكد من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي يشغلها سوريون، وذلك للتأكد من تسجيل العقود والتدقيق بالإقامات العائدة لهم وصحة قانونيتها.

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