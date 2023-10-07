جعجع: أهم شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصّة "X": "أهم شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتِهم، بعد كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها".

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