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لبنان

غدا... تدابير سير خاصة ببطولة لبنان لنصف "ماراثون 2023" وهذه تفاصيلها

Lebanon 24
07-10-2023 | 08:27
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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان "يوم الأحد 7-10-2023 يقام سباق ركض "بطولة لبنان لنصف ماراثون لعام 2023". ينطلق السباق من أمام مجمع فؤاد شهاب الرياضي – جونيه باتجاه المعاملتين (مفرق أوسكار بالاس)، ثم عبر الطريق البحرية باتجاه ضبية، وصولا إلى ما قبل ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن (ثكنة الفهود)، ثم العودة على المسار ذاته، وصولا إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي. لذلك، سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطريق البحرية ابتداء من "مفرق غزير البحري" لغاية "ثكنة الفهود" – ضبية، وذلك اعتبارا من الساعة 5:30 ولحين انتهاء السباق".
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وطلب من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة في المكان، حفاظا على سلامة المتسابقين، وتسهيلا لحركة المرور.
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