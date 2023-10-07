الشيوعي: للمشاركة في اعتصام الغد

حيا المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان، "الهجوم البطولي النوعي الذي نفذته المقاومة الفلسطينية صباح اليوم والتي أدت إلى أسر العشرات من جنود الاحتلال ومستوطنيه، بالإضافة إلى تحرير مستوطنات محتلة في غلاف غزة وضربات صاروخية طالت العمق الفلسطيني المحتل".

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وقال ان "هذا التطور النوعي الجديد هو الرد الفعلي والأمثل على جرائم الاحتلال وارتكاباته، وهو يفتح مرحلة جديدة تمتلك فيها المقاومة الفلسطينية زمام المبادرة لفرض التنازلات على العدو الصهيوني، لوقف تهويد القدس وتقطيع الضفة الغربية بالمستوطنات السرطانية وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ومنع عملية الترحيل "الترانسفير" من الأراضي المحتلة عام 48، ولمواجهة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان المحتل".



واعتبر ان "هذه المواجهة البطولية هي محطة على طريق النضال من أجل تحرير فلسطين وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني، وعاصمتها القدس وعودة جميع اللاجئين إليها".



وأكد الحزب "وقوفه إلى جانب المقاومة الفلسطينية بكل الإمكانات المتاحة"، داعيا إلى "إطلاق المبادرات في أوسع حملة دعم وتضامن شعبي لبناني وعربي ودولي، ومواكبة كل التحركات الداعمة لفلسطين ومقاومتها، والى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الشعبي عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأحد في ساحة رياض الصلح، انتصارا للمقاومين الابطال وفي ظل احتمال لجوء العدو إلى انتقام الضعفاء عبر ارتكاب المجازر الوحشية ضد المدنيين في قطاع غزة".