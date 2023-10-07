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لبنان

العثور على جثة مواطن في بحيرة القرعون

Lebanon 24
07-10-2023 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة المواطن "اياد ش." من بلدة عيحا في بحيرة القرعون، وحضرت فرق الدفاع المدني لسحب الجثة.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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قرعون

جثة

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