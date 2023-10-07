الدولار يرتفع.. اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، ما بين 89000 و89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد .

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت، ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانية للدولار الواحد .