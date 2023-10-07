رئيس "الكتائب": لخلق توازن للوقوف في وجه ما يحصل

حذّر رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل من "تحوّل لبنان الى دولة امنية بوليسية إذا ما سمحنا لحزب الله وحلفائه بأن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية لمدة ست سنوات جديدة، سيتم في خلالها تغيير وجه لبنان وقمع الرأي الآخر وتهجير كل من يرفض عملية التعدي الحاصلة على القرار اللبناني".

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واشار الى ان "الأحزاب مستعدة للقبول بشخصية توافقية تتمتع بالحد الأدنى من المواصفات وتحيط بالملفات باستثناء حزب الله يصر على فرض مرشحه فلا يرضى باللعبة الديموقراطية ولا بالتوافق "، معتبراً ان "ما نتعرض له هو محاولة احتلال تقوم بها ميليشيا مسلحة، عقائدية وتتلقى أوامر من الخارج تريد ان تقرر بقوة الفرض والتعطيل والتهديد شخصية رئيس جمهورية لبنان"، مشدداً على "ضرورة خلق توازن للوقوف في وجه ما يحصل وتشكيل جبهة عريضة موحدة تقود مواجهة سلمية للخروج من عملية خطف لبنان".





ورأى الجميّل خلال حفل قسم اليمين الحزبية لعدد من المنتسبين الجدد من اقليم المتن اقيم في مبنى قسم انطلياس النقاش، ان "ما يجري اليوم هو عملية نقل ثروات وتحويل الاقتصاد من شرعي الى غير شرعي عبر فرض ضرائب تفرضها الدولة لتمويل المحسوبيات تثقل بها أصحاب الأعمال الشرعية الذين يدفعون متوجباتهم وتجبرهم على رفع أسعار سلعهم وخدماتهم ما يدفع اللبنانيين الى اللجوء الى الاقتصاد غير الشرعي الذي بقدم سلعاً بأسعار اقل معتمداً على التهريب الذي يتم عبر المعابر والمرافىء التي يسيطرون عليها".