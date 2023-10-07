Advertisement

لبنان

دراجات نارية تجول عند الحدود حاملةً رايات "حزب الله".. والجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2023 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1114613-638322946468078931.PNG
Doc-P-1114613-638322946468078931.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "الجيش الإسرائيليّ أطلق النار على عناصر من "حزب الله" اقتربوا من الحدود الشماليّة". وكان تم تداول مقطع فيديو لسائقي دراجات نارية يجولون عند الحدود وحاملين رايات لـ"حزب الله".
 
 
Advertisement
 
وبحسب المعلومات المتداولة، فانّ 4 رصاصات فقط اطلقها الجنود الاسرائيليين بعيدا عن دارجات نارية كان سائقوها يحتفلون بنصر غزة في الجانب اللبناني مقابل مستعمرة "المطلة" ولم يسجل اي اصابات.
 
 
من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنّ "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنّب التصعيد".

وأضاف: "قمنا أيضاً بتعزيز وجودنا في جميع انحاء منطقة عملياتنا للتكيّف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".

وتابع:"قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعّال وتجنّب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنّب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".
 
احتفالات 
 
وكذلك، يتم التداول بمقاطع فيديو من مناطق جنوبية حدودية، خلال الاحتفالات بطرق مختلفة بعملية طوفان الاقصى. ويبدو في هذا الفيديو مسيرات في بلدات حدودية لبنانية في الجنوب وتحديداً بين بلدتي القنطرة والطيبة احتفالاً بالعملية. 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-10-07
14:41 | 2023-10-07
14:09 | 2023-10-07
12:26 | 2023-10-07
12:12 | 2023-10-07
11:42 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24