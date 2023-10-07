دراجات نارية تجول عند الحدود حاملةً رايات "حزب الله".. والجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص؟ (فيديو)



أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "الجيش الإسرائيليّ أطلق النار على عناصر من "حزب الله" اقتربوا من الحدود الشماليّة". وكان تم تداول مقطع فيديو لسائقي دراجات نارية يجولون عند الحدود وحاملين رايات لـ"حزب الله".

دراجات نارية لشباب من "حزب الله" والعدو يطلق النار في الهواء بشكل كثيف دون اصابات pic.twitter.com/DRQb5vYqB4 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 7, 2023 Advertisement

وبحسب المعلومات المتداولة، فانّ 4 رصاصات فقط اطلقها الجنود الاسرائيليين بعيدا عن دارجات نارية كان سائقوها يحتفلون بنصر غزة في الجانب اللبناني مقابل مستعمرة "المطلة" ولم يسجل اي اصابات.

من جانبه أشار الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث إلى "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنّ "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنّب التصعيد".



وأضاف: "قمنا أيضاً بتعزيز وجودنا في جميع انحاء منطقة عملياتنا للتكيّف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ".



وتابع:"قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعّال وتجنّب سوء الفهم، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنّب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".

احتفالات

وكذلك، يتم التداول بمقاطع فيديو من مناطق جنوبية حدودية، خلال الاحتفالات بطرق مختلفة بعملية طوفان الاقصى. ويبدو في هذا الفيديو مسيرات في بلدات حدودية لبنانية في الجنوب وتحديداً بين بلدتي القنطرة والطيبة احتفالاً بالعملية.