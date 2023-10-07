في ظلّ التطورات الأخيرة.. "اليونيفيل" تراقب وتعزز وجودها

أعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي ردا على سؤال حول الوضع على جانبي الحدود في ظل التطورات الاخيرة ان "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".

Advertisement



وقال: "قمنا أيضًا بتعزيز وجودنا في جميع انحاء منطقة عملياتنا للتكيف مع التطورات، بما في ذلك عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ"، مضيفاً: "قيادتنا على اتصال دائم مع الأطراف منذ بداية الأحداث لضمان التنسيق الفعال وتجنب سوء الفهم".

وفي الختام، قال: "هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السكان الذين يعيشون في المنطقة".