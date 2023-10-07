التوحيد العربي: معركة طوفان الأقصى هي الرد على العدو الاسرائيلي وجرائمه

إعتبر حزب "التوحيد العربي" أن "معركة طوفان الأقصى التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الاسرائيلي هي معركة الأحرار في الدفاع عن فلسطين والمسجد الاقصى والرد على العدو الاسرائيلي وجرائمه وتحرير الأسرى".

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وحيا الحزب في بيان، "الشعب الفلسطيني ومقاومته الذين يخوضون اليوم العملية العسكرية المباركة ردا على العدوان الصهيوني على شعبنا وأسرانا وأرضنا ومقدساتنا، ووضع حد امام تمادي العدو الصهيوني عبر استمراره في إجرامه وسياساته التدميرية والتوسعية والتي تستهدف الوجود الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لمحاولات استيطانية محمومة ومنع أهلنا من الصلاة فيه".



واكد "حق الفلسطينيين في الحرية والكرامة والتحرير والدفاع عن مقدساتهم والعودة إلى أرضهم التي هجروا منها قسرا".

ودعا المجتمع الدولي الى "تحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه بحق المسجد الأقصى، وفي القدس، وضد أهلنا في الضفة وعموم فلسطين المحتلة ووقف مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويدهما، والى تحرير الأسرى من سجون الاحتلال الاسرائيلي فحريتهم حق وواجب، وهو يشكل أحد أهم الأولويات لدى شعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة دفاعا عن عروبة القدس وفلسطين كل فلسطين".