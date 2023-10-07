وسط انتشار لآليات إسرائيلية.. الجيش يغلق الطريق العسكرية المحاذية للخط الأزرق عند الحمامص

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش أغلق الطريق العسكرية المحاذية للخط الأزرق عند محلة الحمامص.



وأتت هذه الخطوة في ظل انتشار لآليات الجيش الإسرائيلي.

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