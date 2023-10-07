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لبنان

وسط انتشار لآليات إسرائيلية.. الجيش يغلق الطريق العسكرية المحاذية للخط الأزرق عند الحمامص

Lebanon 24
07-10-2023 | 11:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش أغلق الطريق العسكرية المحاذية للخط الأزرق عند محلة الحمامص.

وأتت هذه الخطوة في ظل انتشار لآليات الجيش الإسرائيلي. 
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