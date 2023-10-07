لهذا السبب.. لا تسلكوا طريق أنفاق المطار غداً!

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صــــدر عـــن المديريّــة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة مــــا يلـــــــــــــي:بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة، بأعمال تنظيف أنفاق المطار، اعتباراً من السّاعة 5:00 لغاية السّاعة 7:00 من يوم غدٍ الأحد 8-10-2023.ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور داخل الأنفاق المذكورة، وتحويل السّير طيلة فترة الأشغال، وفقاً للتّالي:- تحويل السّير على المسلك الغربي لأوتوستراد الأسد (باتّجاه خلدة) إلى الأوزاعي.- منع المرور على مسرب "الكوكودي- المريجة" (باتّجاه نفق المطار)، وتحويل السّير باتّجاه طريق المطار القديمة.- تحويل السّير القادم من المطار إلى طريق المطار القديمة.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وتجنّب سلوك الطريق المذكور إلّا في حالات الضرورة القصوى، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".