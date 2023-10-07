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لبنان

طوني فرنجيه الى المقاومين: ألف تحيّة

Lebanon 24
07-10-2023 | 11:42
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كتب النائب طوني فرنجيه عبر منصة "إكس": يُراكم الشعب الفلسطينيّ نضاله ويُثبت أنّه لن يتخلى عن أرضه وهويته وتاريخه".
وأضاف: "ألف تحيّة للمقاومين الأبطال الذين يكتبون اليوم بكل فخر رواية تحدّ وانتصار".
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