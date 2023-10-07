طوني فرنجيه الى المقاومين: ألف تحيّة

كتب النائب طوني فرنجيه عبر منصة "إكس": يُراكم الشعب الفلسطينيّ نضاله ويُثبت أنّه لن يتخلى عن أرضه وهويته وتاريخه".

وأضاف: "ألف تحيّة للمقاومين الأبطال الذين يكتبون اليوم بكل فخر رواية تحدّ وانتصار".