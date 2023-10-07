في ظل "طوفان الأقصى".. المرتضى يستذكر الشهيدة شيرين أبو عاقلة

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "إكس" مستحضرا روح ايقونة الاعلام في فلسطين المحتلة الشهيدة الاعلامية شيرين ابو عاقلة: "الشهيدة شيرين تنقل الحدث مباشرة وهي في اعلى عليين، وتصدح للمشاهدين بصوتها الملائكي: "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نصر لفلسطين وتحرير قريب".

الشهيدة #شيرين تنقل الحدث مباشرةً وهي في اعلى علّيين، وتصدح للمشاهدين بصوتها الملائكي:"وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ"،

وتضيف نصرٌ لفلسطين وتحريرٌ قريب! pic.twitter.com/MUYDGayo7S — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) October 7, 2023 Advertisement