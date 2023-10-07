في ظل "طوفان الأقصى".. المرتضى يستذكر الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الشهيدة #شيرين تنقل الحدث مباشرةً وهي في اعلى علّيين، وتصدح للمشاهدين بصوتها الملائكي:"وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ"،
وتضيف نصرٌ لفلسطين وتحريرٌ قريب! pic.twitter.com/MUYDGayo7S
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) October 7, 2023
الشهيدة #شيرين تنقل الحدث مباشرةً وهي في اعلى علّيين، وتصدح للمشاهدين بصوتها الملائكي:"وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ"،
وتضيف نصرٌ لفلسطين وتحريرٌ قريب! pic.twitter.com/MUYDGayo7S