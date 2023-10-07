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لبنان

في ظل "طوفان الأقصى".. المرتضى يستذكر الشهيدة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:12
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كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "إكس" مستحضرا روح ايقونة الاعلام في فلسطين المحتلة الشهيدة الاعلامية شيرين ابو عاقلة: "الشهيدة شيرين تنقل الحدث مباشرة وهي في اعلى عليين، وتصدح للمشاهدين بصوتها الملائكي: "ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نصر لفلسطين وتحرير قريب".
 
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