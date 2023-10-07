مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي التقى وفدا من "حزب الله".. هذا ما تم بحثه

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وجاءت الزيارة في إطار "تقديم التهاني والتبريكات لحركة الجهاد الإسلامي بمناسبة الذكرى الـ36 لإنطلاقتها وفق بيان للحزب". إستقبل مسؤول العلاقات الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا في مكتب الحركة في مدينة صيدا، وفداً من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر يرافقه مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول العلاقات في السرايا اللبنانية في صيدا خالد الصياد وعضو لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي، فيحضور مسؤول العلاقات الإجتماعية محمد رشيد.وجاءت الزيارة في إطار "تقديم التهاني والتبريكات لحركة الجهاد الإسلامي بمناسبة الذكرى الـ36 لإنطلاقتها وفق بيان للحزب".

وأكد الوفد خلال الزيارة، الدور الريادي الذي تقوم به حركة الجهاد الإسلامي في مقاومة العدو الصهيوني في سبيل تحرير كامل تراب فلسطين".



وبارك الطرفان عملية طوفان الأقصى المباركة "التي قامت بها قوى المقاومة صباح اليوم، والتي أدت الى دخول المقاومين الى داخل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحيطة في غلاف غزة، حيث إستطاعوا من خلالها تدمير العديد من آليات العدو وقتل جنوده بالإضافة الى أسر العديد منهم والذين أصبحوا في عهدة المقاومة".



وأكد الطرفان " أهمية ربط المسجد الأقصى بالصراع مع هذا العدو لما يمثل من رمزية دينية للقضية الفلسطينية و المجتمعين العربي والإسلامي"، داعيين شعوب الأمة الى تلبية نداء المجاهدين في فلسطين والقيام بمظاهرات وأنشطة في بلدانهم لدعم وتأييد وإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومتهه الباسلة وللتأكيد من قبل الشعوب على رفض سياسات دولهم التطبيعية، وضرورة العودة عن هذه السياسات والوقوف الى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل والظلم الصهيوني الغاشم.



كما شدد الطرفان على أن "المقاومة اليوم في أحسن أحوالها وهي التي باتت ترسم المعادلات، وهي السبيل الوحيد لمواجهة هذا العدو حتى تحرير كامل فلسطين من البحر الى النهر ، وهو أمر لم يعد مستحيلا او حلما والشاهد على ذلك ما حصل في جنوب لبنان عام2000 وما حصل فجر اليوم من اقتحام المقاومين المواقع العسكرية في محيط غلاف غزة وما سطروه من إنتصارات أثلجت صدور المؤمنين".