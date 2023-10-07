دوريات راجلة لمخابرات الجيش في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان24" بأن وحدات من الجيش تؤازرها عناصر من المخابرات تنفذ دوريات راجلة في مدينة الميناء.



وتأتي هذه الاجراءات والتدابير من ضمن المهام التي تقوم بها مخابرات الجيش في مدينة طرابلس والميناء لحفظ الامن والامان.

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