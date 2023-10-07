Advertisement

لبنان

دوريات راجلة لمخابرات الجيش في طرابلس

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:32
A-
A+
Doc-P-1114709-638323147358508082.jpeg
Doc-P-1114709-638323147358508082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" بأن وحدات من الجيش تؤازرها عناصر من المخابرات تنفذ دوريات راجلة في مدينة الميناء.

وتأتي هذه الاجراءات والتدابير من ضمن المهام التي تقوم بها مخابرات الجيش في مدينة طرابلس والميناء لحفظ الامن والامان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
08/10/2023 02:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستدعي قواته على الحدود مع لبنان (العربية)
lebanon 24
08/10/2023 02:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"إرهابيون" يتمدّدون إلى لبنان.. الجيشُ مهدّد بـ"الإستنزاف"!
lebanon 24
08/10/2023 02:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب لبنان 24: متابعة لاشكال الدورة.. الجيش اخرج جميع العمال السوريين من المبنى المقابل لكنيسة مار مارون
lebanon 24
08/10/2023 02:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2023-10-07
16:26 | 2023-10-07
16:06 | 2023-10-07
15:53 | 2023-10-07
15:45 | 2023-10-07
15:43 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24