26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دوريات راجلة لمخابرات الجيش في طرابلس
Lebanon 24
07-10-2023
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان24" بأن وحدات من الجيش تؤازرها عناصر من المخابرات تنفذ دوريات راجلة في مدينة الميناء.
وتأتي هذه الاجراءات والتدابير من ضمن المهام التي تقوم بها مخابرات الجيش في مدينة طرابلس والميناء لحفظ الامن والامان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
08/10/2023 02:29:22
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستدعي قواته على الحدود مع لبنان (العربية)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستدعي قواته على الحدود مع لبنان (العربية)
08/10/2023 02:29:22
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"إرهابيون" يتمدّدون إلى لبنان.. الجيشُ مهدّد بـ"الإستنزاف"!
Lebanon 24
"إرهابيون" يتمدّدون إلى لبنان.. الجيشُ مهدّد بـ"الإستنزاف"!
08/10/2023 02:29:22
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب لبنان 24: متابعة لاشكال الدورة.. الجيش اخرج جميع العمال السوريين من المبنى المقابل لكنيسة مار مارون
Lebanon 24
مندوب لبنان 24: متابعة لاشكال الدورة.. الجيش اخرج جميع العمال السوريين من المبنى المقابل لكنيسة مار مارون
08/10/2023 02:29:22
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
الجيش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُفاجئ الجميع بملابس غريبة.. والجمهور يُهاجمها: "شو لابسة؟" (صور)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُفاجئ الجميع بملابس غريبة.. والجمهور يُهاجمها: "شو لابسة؟" (صور)
00:33 | 2023-10-07
07/10/2023 12:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب شبيهة باللانجري.. ملكة جمال لبنان السابقة تروّج لأغنيتها (فيديو)
Lebanon 24
بثياب شبيهة باللانجري.. ملكة جمال لبنان السابقة تروّج لأغنيتها (فيديو)
02:44 | 2023-10-07
07/10/2023 02:44:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
Lebanon 24
"البقّ الفرنسي" موجود في لبنان وهذه اساليب الوقاية منه ومكافحته
23:10 | 2023-10-06
06/10/2023 11:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفنّي.. وفاة فنان شهير إثر أزمة قلبية
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفنّي.. وفاة فنان شهير إثر أزمة قلبية
16:35 | 2023-10-07
07/10/2023 04:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
Lebanon 24
مجندة اسرائيلية تقع في قبضة المقاومين.. بدت سعيدة وتلتقط سيلفي (فيديو)
07:02 | 2023-10-07
07/10/2023 07:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2023-10-07
مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم السبت
16:26 | 2023-10-07
خرق جوي إسرائيلي فوق مزارع شبعا
16:06 | 2023-10-07
عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي
15:53 | 2023-10-07
"اليونيفيل" تواصل مراقبة الوضع على طول الخط الأزرق
15:45 | 2023-10-07
أطلقوا النار على دراجات نارية رافعة اعلام فلسطين.. وهذا ما حصل!
15:43 | 2023-10-07
ضرباه بمسدس حربي وسرقاه.. إبن الـ18 عاماً يتعرض للسلب!
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
08/10/2023 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24