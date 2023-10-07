Advertisement

لبنان

شبان يقطعون الطريق أمام موكب "اليونيفيل" في صيدا!

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:34
A-
A+
Doc-P-1114710-638323150656266933.jpeg
Doc-P-1114710-638323150656266933.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بعض الشبان في صيدا عمدوا على قطع الطريق أمام موكب لقوات اليونيفيل.

وكان الشبان يرفعون أعلامأ فلسطينية تعبيراً عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية في المواجهات التي حصلت اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليونيفيل" تواصل مراقبة الوضع على طول الخط الأزرق
lebanon 24
08/10/2023 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظلّ التطورات الأخيرة.. "اليونيفيل" تراقب وتعزز وجودها
lebanon 24
08/10/2023 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خروقات عدة للخط الأزرق.. هذا ما أعلنه الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل"
lebanon 24
08/10/2023 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مروحية تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي
lebanon 24
08/10/2023 02:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

اليونيفيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2023-10-07
16:26 | 2023-10-07
16:06 | 2023-10-07
15:53 | 2023-10-07
15:45 | 2023-10-07
15:43 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24