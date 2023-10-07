شبان يقطعون الطريق أمام موكب "اليونيفيل" في صيدا!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن بعض الشبان في صيدا عمدوا على قطع الطريق أمام موكب لقوات اليونيفيل.



وكان الشبان يرفعون أعلامأ فلسطينية تعبيراً عن تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية في المواجهات التي حصلت اليوم.

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