Advertisement

لبنان

أطلقوا النار على دراجات نارية رافعة اعلام فلسطين.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1114711-638323155287833256.jpg
Doc-P-1114711-638323155287833256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من الشبان على اطلاق النار في شكا، على موكب دراجات نارية رافعين اعلام فلسطين، مما أدى الى اصابة شاب بجروح خطرة، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشكال واطلاق نار في الزاهرية بسبب خلافات سابقة بين شبان
lebanon 24
08/10/2023 02:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
استفزاز فاشكال واطلاق نار.. هذا ما حصل في ابي سمراء مساء
lebanon 24
08/10/2023 02:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسلة لبنان 24: سماع صوت اطلاق نار في مخيم عين الحلوة تبين انه نتيجة اشكال فردي قرب مسجد الجميزة
lebanon 24
08/10/2023 02:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلاق نار في هذه المنطقة.. اشكال بين احد اصحاب مولدات الاشتراك والاهالي
lebanon 24
08/10/2023 02:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

شكا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2023-10-07
16:26 | 2023-10-07
16:06 | 2023-10-07
15:53 | 2023-10-07
15:43 | 2023-10-07
15:34 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24