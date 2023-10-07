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لبنان

ضرباه بمسدس حربي وسرقاه.. إبن الـ18 عاماً يتعرض للسلب!

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:43
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تعرض  الشاب "ع.ر" البالغ من العمر 18 عاماً لعملية سلب في طرابلس، إذ ضربه شخصان على متن دراجة نارية على رأسه بمسدس حربي وسرقا دراجته النارية وهاتفه من ثم اطلقا النار عليه من دون اصابته.

ولفتت المعلومات إلى أنهما فرّا بعدها الى جهة مجهولة.
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