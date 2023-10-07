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لبنان

عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2023 | 16:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن أصوات الانفجارات التي ترددت عند الحدود اللبنانية في القطاع الأوسط، ناجمة عن إلقاء الجيش الاسرائيلي قذيفتين ضوئيتين مقابل عيتا الشعب - رميش - يارون.
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