خرق جوي إسرائيلي فوق مزارع شبعا

خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "أم كا" بدون طيار، الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب و حاصبيا وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ. (الوكالة الوطنية)

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