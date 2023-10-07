Advertisement

لبنان

خرق جوي إسرائيلي فوق مزارع شبعا

Lebanon 24
07-10-2023 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1114726-638323182586012513.jpg
Doc-P-1114726-638323182586012513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "أم كا" بدون طيار، الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب و حاصبيا وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي عينف لشرق خان يونس في قطاع غزة
lebanon 24
08/10/2023 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان العمل على وقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل (الحدث)
lebanon 24
08/10/2023 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلقوا النار على دراجات نارية رافعة اعلام فلسطين.. وهذا ما حصل!
lebanon 24
08/10/2023 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قتلى وإصابات خطيرة جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة إسعاف شمال غزة
lebanon 24
08/10/2023 02:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مزارع شبعا

فلسطين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2023-10-07
16:06 | 2023-10-07
15:53 | 2023-10-07
15:45 | 2023-10-07
15:43 | 2023-10-07
15:34 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24