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لبنان
خرق جوي إسرائيلي فوق مزارع شبعا
Lebanon 24
07-10-2023
|
16:26
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خرقت طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "أم كا" بدون طيار، الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا، وتنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب و حاصبيا وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ. (الوكالة الوطنية)
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