Advertisement

لبنان

إطلاق نار وسقوط جريحين في جبل البداوي

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1114777-638323469511746284.jpg
Doc-P-1114777-638323469511746284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل إشكال فردي في منطقة جبل البداوي تخلله إطلاق نار وسقوط جريحين وصفت إحدى الإصابات بالخطرة، وأفادت المصادر عن تحطيم محل تجاري وإحدى البسطات في المحلة.
 
 
وقامت وحدات الجيش بتنفيذ سلسلة مداهمات في المنطقة والجوار بحثاً عن مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-08
02:57 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
04:23 | 2023-10-08
04:18 | 2023-10-08
04:06 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24