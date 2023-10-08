إطلاق نار وسقوط جريحين في جبل البداوي

سجل إشكال فردي في منطقة جبل البداوي تخلله إطلاق نار وسقوط جريحين وصفت إحدى الإصابات بالخطرة، وأفادت المصادر عن تحطيم محل تجاري وإحدى البسطات في المحلة.



وقامت وحدات الجيش بتنفيذ سلسلة مداهمات في المنطقة والجوار بحثاً عن مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.