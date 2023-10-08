قصفٌ يطالُ مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.. العدو يرد و "حزب الله" يتبنى

تسودُ حالة من التوتر عند الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة وذلك بعدما إستهدفت صواريخ صباح اليوم الأحد، مواقع إسرائيلية داخل مزارع شبعا المحتلة.

وفي بيانٍ له، أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق القذائف التي طالت موقعي رويسة العلم، السماقة وتلة الرادار داخل مزارع شبعا، الأمر الذي استدعى رداً إسرائيلياً عبر قصف مدفعي طال خراج بلدة شبعا وكفرشوبا.

وتزامناً مع التوتر، أفيد عن تحليق مكثف لطائرات إستطلاع إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، في وقتٍ استمرّ فيه القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

في غضون ذلك، أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف الخيمة التي نصبها "حزب الله" قبل أشهر في مزارع شبعا.





استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي داخل مزارع شبعا.. والعدو يرد pic.twitter.com/9Ozh7rp8e2 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 8, 2023 Advertisement

ولاحقا أعلن الجيش الاسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من لبنان انه على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.

وتأتي هذه التطورات في خضم الهجوم المفاجئ الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.