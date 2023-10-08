Advertisement

لبنان

قصفٌ يطالُ مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.. العدو يرد و "حزب الله" يتبنى

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:32
A-
A+
Doc-P-1114778-638323471653934791.jpg
Doc-P-1114778-638323471653934791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسودُ حالة من التوتر عند الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة وذلك بعدما إستهدفت صواريخ صباح اليوم الأحد، مواقع إسرائيلية داخل مزارع شبعا المحتلة. 
 
وفي بيانٍ له، أعلن "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق القذائف التي طالت موقعي رويسة العلم، السماقة وتلة الرادار داخل مزارع شبعا، الأمر الذي استدعى رداً إسرائيلياً عبر قصف مدفعي طال خراج بلدة شبعا وكفرشوبا. 
 
وتزامناً مع التوتر، أفيد عن تحليق مكثف لطائرات إستطلاع إسرائيلية في الأجواء اللبنانية، في وقتٍ استمرّ فيه القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. 
 
في غضون ذلك، أفادت قناة "الجزيرة" بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف الخيمة التي نصبها "حزب الله" قبل أشهر في مزارع شبعا. 


Advertisement
 
 
 
 
 
 
ولاحقا أعلن الجيش الاسرائيلي بعد إطلاق صواريخ من لبنان انه على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات.
 
 
وتأتي هذه التطورات في خضم الهجوم المفاجئ الذي بدأته حركة حماس على إسرائيل صباح السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-08
02:57 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
04:23 | 2023-10-08
04:18 | 2023-10-08
04:06 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24