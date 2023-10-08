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لبنان

طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:59
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خرقت في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائلية حرمة الأجواء اللبنانية، من فوق مزارع شبعا، وتنفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا، في وقت يستمر فيه القصف المدفعي الإسرائيلي عى خراج بلدتي كفرشوبا وشبعا، بحسب ما افادت مراسلة "لبنان 24".
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طائرة استطلاع اسرائيلية

الاجواء اللبنانية

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