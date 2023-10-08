طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية

خرقت في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائلية حرمة الأجواء اللبنانية، من فوق مزارع شبعا، وتنفذ طلعات استكشافية فوق العرقوب وحاصبيا، في وقت يستمر فيه القصف المدفعي الإسرائيلي عى خراج بلدتي كفرشوبا وشبعا، بحسب ما افادت مراسلة "لبنان 24".

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