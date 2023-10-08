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لبنان

رسمياً.. "حزب الله" يتبنى قصف مواقع إسرائيليّة في مزارع شبعا

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:11
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أعلن "حزب الله" في بيانٍ له، اليوم الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
وفي بيانٍ له، قال الحزب: "قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية  في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".
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وختم: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".
 
 
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