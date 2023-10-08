رسمياً.. "حزب الله" يتبنى قصف مواقع إسرائيليّة في مزارع شبعا

أعلن "حزب الله" في بيانٍ له، اليوم الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

وفي بيانٍ له، قال الحزب: " قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة".

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وختم: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".