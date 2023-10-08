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لبنان

لا تقدم في الحوار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-10-2023 | 01:15
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قالت مصادر مطلعة إنه، على عكس ما تم تسريبه والايحاء به من خلال بعض المعلومات، فان الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" لا يزال على حاله منذ عدة اسابيع، حيث يسيطر النقاش التقني والقانوني على التواصل الثنائي بينهما.
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اضافت المصادر: "أن التقارب بين الطرفين لم يحصل ولا تزال الخلافات السياسية تسيطر على علاقتهما من دون ان يتمكن اي منهما من تقديم تنازل حقيقي يعيد الامور الى مجاريها".
وتعتبر المصادر "انه منذ بدأت المبادرة القطرية والحوار بين الطرفين ليس بالاندفاعة الأولى وهذا امر يحمل الكثير من الدلالات السياسية التي لا يمكن السيطرة عليها او تعديلها".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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