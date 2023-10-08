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لبنان

تزامنا مع عملية "طوفان الأقصى".. نقل مركبات قتالية إسرائيلية إلى حدود لبنان وسوريا (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2023 | 01:20
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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر نقل الجيش الإسرائيلي مركبات قتالية إلى الحدود مع لبنان وسوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وفي الفيديو، يمكن رؤية عدد من الدبابات والمدرعات، وقالت تقارير محلية إن الهدف هو "تعزيز الردع".
 
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ويتخوف الجانب الإسرائيلي من حدوث تصعيد وإطلاق صواريخ من جنوبي لبنان، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى"، التي تنفذها حركة حماس منذ صباح السبت وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

وصباح اليوم الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائق من جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقالت 3 مصادر أمنية إن القذائف التي أطلقت من لبنان أصابت موقعا عسكريا إسرائيليا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قصفا مدفعيا استهدف به مصادر إطلاق النار جنوبي لبنان.(سكاي نيوز)




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