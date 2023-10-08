Advertisement

لبنان

على طريق الجنوب.. هكذا ظهرت قوة لـ"اليونيفيل"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1114807-638323509946711077.jpg
Doc-P-1114807-638323509946711077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ مواطنون في الجنوب قيام قوات من "اليونيفيل" مؤخراً بالتنقل على الأوتوستراد السريع بين الجنوب وبيروت من دون أي مواكبة من الشرطة العسكرية التابعة للجيش.

وأثار هذا الأمرُ تساؤلات لدى مواطنين رصدوا هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي بشكلٍ خاص، لاسيما أنّ هناك حساسية لدى مواطنين من رؤية قوات "اليونيفيل" من دون مواكبة عسكرية لبنانية.  
Advertisement

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-10-08
02:57 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
04:23 | 2023-10-08
04:18 | 2023-10-08
04:06 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24