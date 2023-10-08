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لاحظ مواطنون في الجنوب قيام قوات من "اليونيفيل" مؤخراً بالتنقل على الأوتوستراد السريع بين الجنوب وبيروت من دون أي مواكبة من الشرطة العسكرية التابعة للجيش.وأثار هذا الأمرُ تساؤلات لدى مواطنين رصدوا هذا الأمر خلال الأسبوع الماضي بشكلٍ خاص، لاسيما أنّ هناك حساسية لدى مواطنين من رؤية قوات "اليونيفيل" من دون مواكبة عسكرية لبنانية.