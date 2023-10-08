هذا ما حصل مع لبنانيين دخلوا سوريا قبل ساعات

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عُلِم أن قوافل عديدة انطلقت من لبنان خلال الساعات الماضية باتجاه الأراضي السورية وذلك بهدف سياحيّ وترفيهي.وقالت معلومات "لبنان24" إنّ الحواجز الأمنية عند الحدود أجرت تدقيقاً كبيراً في هويات الداخلين إلى الأراضي السورية، فيما تبين أن الأشخاص الذين لم يستحوذوا على أوراقٍ ثبوتية لبنانية تخولهم الدخول إلى سوريا، خضعوا لإستجوابٍ لدى الأمن السوري مع وضع "نقطة سوداء" على أسمائهم قد تجعلهم غير قادرين على دخول دمشق بسهولة مرّة أخرى.