تحركات اعلامية وشعبية متوقعة دعما للشعب الفلسطيني

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في اطار مساعي "حزب الله" لتوجيه الدعم الشامل للفصائل الفلسطينية، سيعمل بالتعاون مع حلفائه على تنظيم تحركات شعبية واعلامية غير مسبوقة لمساندة الشعب الفلسطيني، بحسب مصادر مطلعة.أضافت" ان الحزب يرغب بتحويل التضامن العام، اللبناني والاسلامي مع ما يحصل في قطاع غزة، فرصة لاعادة تثبيت شرعيته في البيئات الاخرى، خصوصا أنه يعتبر دعم المقاومة خطوة عابرة للانتماءات".وتعتقد المصادر ان التحركات الشعبية ستتدحرج بشكل سريع، وستتوسع، اذ سيتم تنظيم فعاليات بشكل يومي بغض النظر عن الذي ستوصل اليه التطورات العسكرية في المنطقة".