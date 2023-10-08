الجيش الإسرائيلي يقصف خيمة حزب الله في مزارع شبعا

قام الجيش الإسرائيلي بقصف الخيمة التي يتهم حزب الله بنصبها في مزارع شبعا، وذلك بعد أن أعلن الحزب صباح اليوم الأحد، استهدافه 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة، وقصفه مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ.

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