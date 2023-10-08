فصل الشتاء على الابواب.. فهل سيتمكن اللبناني من تدفئة منزله؟

"راحت سكرة الصيف وأتت فكرة الشتاء" لا سيما لناحية تأمين التدفئة في المنازل في مواجهة الشتاء القارس. هذا ليس الشتاء الأول الذي يمر على البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، في ظل دولرة الاسعار، وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، ما يشي بفواتير تدفئة "كاوية" بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة. فأي وسيلة سيعتمدها اللبناني لتأمين الدفء في منزله، مع استبعاد الكهرباء نظراً لتحول فواتيرها الى كارثية؟

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الغاز الأوفر حتى الساعة

يعتبر الغاز واحداً من أبرز المواد المستعملة للتدفئة في لبنان، لا سيما على الساحل، وقد يكون الأوفر كلفةً بين كل وسائل التدفئة، خصوصاً وان سعر قارورة الغاز لحظة اعداد هذا التقرير، بلغ 968.000 ليرة لبنانية.

ومع اقتراب فصل الشتاء يزداد الطلب على هذه المادة، حيث تشير الارقام الى ان لبنان بحاجة سنوياً الى ما يقارب الـ 250 الف طن، ومن هنا يطمئن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون، الى ان هذه المادة متوفرة ولن تنقطع، مشددا على الشركات المستوردة باتت جاهزة لاستقبال الطلب المرتفع على هذه المادة الحيوية، ان في الطبخ او التدفئة، لافتاً الى ان "النزوح السوري" رفع الطلب على هذه المادة الاساسية.

واعتبر زينون في حديث لـ"لبنان24" الى ان الازدياد في الطلب على هذه المادة، يعود ايضاً الى استعمال المواطنين سخانات المياه على الغاز، بعدما باتت أسعار الكهرباء مرتفعة جداً، فضلاً عن التقنين المستمر.

وتوقع زينون ان يواصل سعر قارورة الغاز في الارتفاع في الاسابيع المقبلة، نظراً لارتفاع الطلب على المادة عالمياً، في فصل الشتاء، مشيراً الى انه وعلى الرغم من هذا الارتفاع، الا ان هذه المادة تبقى الأقل كلفةً في التدفئة.

وعن سلامة القوارير، ذكّر زينون بقرار وزارة الطاقة والمياه الصادر في العام 2016 والمتعلق باستبدال قوارير الغاز المنزلي، مشيرا الى ان الالتزام بتطبيق هذا القرار مستمر، وقد تم لغاية اليوم استبدال نحو 4,3 ملايين قارورة غاز في السوق اللبنانية، لافتا الى ان القرار الاساسي كان يشمل اربعة ملايين قارورة لكن، قبل عدة اشهر، تم تجديده ليصل الى 5 ملايين قارورة، وذلك بعدما اخرج العديد من الناس قوارير كانت في المخازن نظرا الى الحاجة اليها، اضافة الى قوارير يأتي بها النازحون السوريون من بلدهم، ويعملون على تعبئتها في لبنان او حتى على استبدالها، وبالتالي فان حصر هذا الموضوع بات صعباً جداً.

وبعملية حسابية بسيطة فان المواطن اللبناني بحاجة الى ما يقارب الـ4 قوارير غاز في الشهر للتدفئة اي بما معدله 4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.

المازوت يحرق

كما الغاز كذلك المازوت، حيث تشير مصادر في قطاع النفط، الى ان أسعار هذه المادة ستشهد ارتفاعاً أكيداً في الأسابيع والأشهر المقبلة نظراً لارتفاع أسعار المحروقات العالمياً، مشدداً على انه وفي ظل دولرة أسعار المحروقات، باتت الشركات قادرة على تلبية حاجة السوق أكثر ولم يعد هناك من خوف على انقطاع هذه المادة، الا ان الطلب المرتفع عليها قد يؤدي الى التأخير في عملية التسليم.

الا ان سعر صفيحة المازوت والذي يبلغ اليوم، وحتى لحظة اعداد هذا التقرير 1.764.000 ليرة لبنانية، يشير وبوضوح الى ان هذه المادة، باتت حكراً على المقتدرين، ولم يعد باستطاعة الموظف العادي تأمينها الى منزله، او ملء خزاناته بها لاستعمالها في فصل الشتاء.

ففي عملية حسابية بسيطة فان كلفة برميل المازوت ستكون بحدود الـ200$ أميركي، وبالتالي فان عائلة بحاجة الى ما يقارب الـ5 براميل من المازوت اي 100 صفيحة (البرميل 20 صفيحة) فهو بحاجة الى حوالى 2000 دولار أميركي لتأمين التدفئة الى أسرته.

والأمر ينطبق أيضاً على الحطب الذي بات سعره يتخطى الـ 80$ للطن الواحد، ما جعل أهل القرى يستبعدونه كوسيلة للتدفئة، الا في حال لجأوا الى قطع الاشجار والاستفادة من حطبها.

وبناء على ما تقدم، لا يسع اللبناني الا ان يدعو لرب السماوات ان يكون فصل الشتاء هذا العام قليل البرودة وخاليا من العواصف والاعاصير والثلوج ،قدر المستطاع، لكي يتمكن من تأمين التدفئة اللازمة لعائلته.