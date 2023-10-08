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لبنان

بعدما قصفت إسرائيل خيمته في مزارع شبعا.. ماذا سيفعل "حزب الله"؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:12
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قالت مصادر موثوقة لـ"لبنان24" إنّ قصف إسرائيل لخيمة "حزب الله" في مزارع شبعا، اليوم الأحد، هي جزءٌ من تصاعد التوتر عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
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ولفتت المصادر إلى أن "الحزب سيردّ على تلك الخطوة وفق الأسس التي يراها مناسبة". 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قصف الخيمة التي نصبها الحزب قبل أشهر في مزارع شبعا، وذلك رداً على إستهداف الأخير 3 مواقع إسرائيلية في المزارع بواسطة صواريخ موجّهة. 

كذلك، نفذت طائرات حربية إسرائيلية قصفاً طال خراج منطقتي كفرشوبا ومزارع شبعا، كما أفيد عن سقوط صاروخٍ في الخيام وتحديداً قرب مدرسة عيسى بن مريم.
 
 

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