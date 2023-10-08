Advertisement

لبنان

المبادرة القطرية… ترقّب حذر لموقف "حزب الله"

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
08-10-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1114842-638323547776009280.jpeg
Doc-P-1114842-638323547776009280.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كل الاتصالات السياسية التي بدأت قبل ايام باتت توحي في الساعات الاخيرة بانها تمهّد لمرحلة كباش طويلة يصبح خلالها لبنان رهينة عملية العرقلة والعرقلة المضادة من قبل القوى السياسية التي بات كلّ منها يمتلك قدرة التعطيل وقدرة الڤيتو بغضّ النظر عن الضغوط الدولية والاقليمية.
Advertisement

يبدو ان المبادرة القطرية التي اخذت مداها في الايام الاولى لانطلاقها باتت اليوم في مرحلتها الثانية اذ انتقلت من مرحلة سماع المطالب والخطوط الحمراء للقوى السياسية الى مرحلة طرح الخطوط العريضة للمبادرة التي ترغب قطر بإنجاحها.

من هنا يمكن الحديث عن ان القطريين، وفي حال حصلوا على موافقة القوى السياسية اللبنانية على مبادرتهم المفترضة، سيتوجهون الى "الخماسية الدولية" لأخذ الدعم والغطاء الكامل ليس لجهة تحدّثهم بإسم "الخماسية" وحسب إنما لجهة الموافقة على هذه المبادرة بالتحديد وعلى الاسماء التي ستطرح فيها وعلى شكل التسوية عمومًا، لكن كل هذه الخطوات ليست بالسهولة المتوقعة.

حتى اللحظة لم تحصل الدوحة على موافقة أي من القوى السياسية على اي شكل من أشكال التسوية التي طرحتها.ففي الوقت الذي طالب فيه عدد قوى سياسية بمهلة من أجل التفكير في ما طرح عليها لا يزال الحديث مع "حزب الله" في العموميات ولم تدخل قطر بعد في بحث قضايا مثل اسم رئيس الحكومة واسم رئيس الجمهورية والحصص الوزارية وغيرها من الامور مع الحزب بانتظار موافقة القوى السياسية الأخرى.

يأمل القطريون ان يستطيعوا اقناع "الحزب" بالتسوية التي يطرحونها خصوصا انها لا تستفزه من ناحية الاسماء ولا من ناحية الحصص بل على العكس من ذلك، فهي تراعيه بشكل كبير غير انها لا تسمح له بإيصال حليف صريح له الى رئاسة الجمهورية وهذا ما يرضي القوى الاقليمية والدولية المعادية للحزب و يؤمّن لها الحد الادنى لكي تسير بالحل واعطائه الغطاء السياسي المطلوب.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:26 | 2023-10-08
04:00 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
08:54 | 2023-10-08
08:24 | 2023-10-08
07:37 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24