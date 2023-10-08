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لبنان

التطورات تتصاعد جنوباً: تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف كفرشوبا.. وحزب الله يُعيد نصب خيمته

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:57
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عاد التوتر ليفرض نفسه مُجدداً على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك بعدما تجدّد القصف الإسرائيلي عند قرابة الساعة 11.30 ظهراً على أطراف بلدة كفرشوبا وتلال سدانة إثر إطلاق "حزب الله" لصاروخين جديدين على مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا.
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ويأتي هذا التطور الجديد عقب هدوء نسبي على المنطقة الحدودية دام لنحو ساعة تقريباً إثر عملية نفذها الحزب، صباح اليوم، ضدّ عدد من المراكز العسكرية الإسرائيلية بواسطة صواريخ موجّهة. 

وإثر تلك العملية، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات إستهدفت نقاطاً في الداخل اللبناني، كما جرى أيضاً استهداف خيمة نصبها "حزب الله" في مزارع شبعا. 

وأبلغت مصادر"لبنان24" بأنّ القصف الإسرائيلي الذي طال كفرشوبا اليوم أوقع جريحين نتيجة سقوط الزجاج عليهما، مشيرة إلى أنّ حالة المواطنين الجريحين مستقرة وقد جرى نقلهما إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. 

تجدد القصف الاسرائيلي على اطراف كفرشوبا pic.twitter.com/YhIFBnnaqy

— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 8, 2023

إلى ذلك، أعاد "حزب الله" نصب الخيمة في موقعها السابق مقابل موقع زبدين بعدما تعرضت لقصف إسرائيلي بعدة صواريخ.

من جهته، نشرَ الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف قواته للخيمة، وقد زعم أن هذه العملية جرت بواسطة طائرة مُسيرة.
 
 

"لا تصعيد"
في غضون ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان تلقت رسائل من الجانب الإسرائيليّ مفادها إنّ تل أبيب اكتفت بقصف مناطق مفتوحة في المزارع عقب عملية "حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الإسرائيليين أبلغوا "اليونيفيل" أنهم لا يريدون التصعيد مع لبنان.

وكان الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أعلن أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان رداً على ذلك.

وأشار تيننتي إلى أنّ "اليونيفيل" على إتصالٍ مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وعلى جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، لافتاً إلى أنّ "قوات حفظ السلام متواجدة في مواقعها وتقوم بمهامها وتواصل عملها بما في ذلك من الملاجئ حفاظاً على سلامتها".

ودعا تيننتي جميع الأطراف إلى ضبط النفس والإستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني.

هذا وتجوب دوريات للجيش واليونيفل على الحدود الجنوبية لاشاعة اجواء من الاستقرار وذلك بعد القصف الاسرائيلي على مناطق مفتوحة في مزارع شبعا.

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