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لبنان

أول تعليق أممي على أحداث الجنوب.. ونداءٌ من أجل "حماية لبنان"

Lebanon 24
08-10-2023 | 03:06
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أعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا عن قلقها الكبير إزاء التوتر القائم، اليوم الأحد، عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
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وفي منشورٍ لها عبر منصة "إكس"، قالت ورونيكا: "أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح، ومن المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد".

وختمت: "سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره".

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