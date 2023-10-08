فيديو من الجيش الإسرائيلي يوثق قصفَ خيمة "حزب الله".. شاهدوه

نشرَ الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق لحظة قصف قواته الخيمة التابعة لـ"حزب الله" في منطقة مزارع شبعا، اليوم الأحد، وذلك على خلفية إستهداف الحزب مواقع عسكرية لجيش العدو في المزارع المحتلة بواسطة صواريخ موجّهة.

وكان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم إستهداف الخيمة بواسطة طائرة مُسيرة، في حين أنّ حزب الله لم يصدر أي بيانٍ بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وحالياً، يسيطرُ الهدوء الحذر على الحدود الجنوبية خصوصاً بعدما شنت إسرائيل قصفاً طال الأراضي اللبنانية رداً على إستهداف المواقع العسكرية.

وقالت معلومات "لبنان24" إنّ دوريات تابعة للجيش وقوات "اليونيفيل" تجوب الحدود الجنوبية لاشاعة اجواء من الاستقرار وذلك بعد القصف الاسرائيلي على مناطق مفتوحة في مزارع شبعا.

العدو الصهيوني ينشر لقطات لهجومه على خيمة حزب الله جنوب #لبنان ردّا على عملية المقاومة في #مزارع_شبعا #طوفان_الأقصى#sonarmediacenter pic.twitter.com/A8vlekZGZb — Sonar Media Center (@SonarCenter) October 8, 2023 Advertisement

"لا تصعيد"



في غضون ذلك، أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان تلقت رسائل من الجانب الإسرائيليّ مفادها إنّ تل أبيب اكتفت بقصف مناطق مفتوحة في المزارع عقب عملية "حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الإسرائيليين أبلغوا "اليونيفيل" أنهم لا يريدون التصعيد مع لبنان.



وكان الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أعلن أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، رصد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان رداً على ذلك.



وأشار تيننتي إلى أنّ "اليونيفيل" على إتصالٍ مع السلطات على جانبي الخط الأزرق وعلى جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة، لافتاً إلى أنّ "قوات حفظ السلام متواجدة في مواقعها وتقوم بمهامها وتواصل عملها بما في ذلك من الملاجئ حفاظاً على سلامتها".



ودعا تيننتي جميع الأطراف إلى ضبط النفس والإستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لليونيفيل لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني.