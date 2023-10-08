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لبنان

جريحان بالقصف الإسرائيلي على مزارع شبعا

Lebanon 24
08-10-2023 | 04:23
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ذكرت مصادر لـ "لبنان 24" ان القصف الإسرائيلي الذي طاول صباح اليوم الحمد الجنوبية اوقع جريحين من كفرشوبا بسبب تناثر قطع من الزجاج .

وأفيد أنّ حالتهما مستقرّة وهما يخضعان للعلاج في مستشفى مرجعيون الحكومي.
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