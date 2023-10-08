جريحان بالقصف الإسرائيلي على مزارع شبعا

Advertisement

ذكرت مصادر لـ "لبنان 24" ان القصف الإسرائيلي الذي طاول صباح اليوم الحمد الجنوبية اوقع جريحين من كفرشوبا بسبب تناثر قطع من الزجاج .وأفيد أنّ حالتهما مستقرّة وهما يخضعان للعلاج في مستشفى مرجعيون الحكومي.