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لبنان

بعد التصعيد مع "حزب الله"... ماذا طلبت إسرائيل من سكان المناطق الشماليّة؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 05:08
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طلبت السلطات الإسرائيليّة من سكان البلدات الشمالية إخلاء منازلهم، بعد التصعيد مع "حزب الله".
 
 
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